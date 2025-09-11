株式会社アグニ・フレアは、超対戦パズルゲーム『SHIKA-Q』を2025年秋にNintendo Switch、PlayStation4、PlayStation5向けに世界同時リリースする。なお、一部地域は除く。SHIKA-Q 公式ティザー映像｜戦略 × 超高速 × 対戦：https://youtu.be/zH6ymTkaOso『SHIKA-Q』は、戦略×超高速×対戦のゲーム。10×10のボード上でリンクを繋ぎ、超高速で攻防を繰り広げ、瞬時の判断が勝敗を決する対戦パズルとなっている。オンライン対戦