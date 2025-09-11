◆イースタン・リーグ巨人３―１オイシックス（１１日・Ｇタウン）巨人の田中千晴投手が１回を無失点に抑え、７月９日の西武戦（カーミニーク）から１５試合連続で自責点０とした。「状態が悪いときもあるけど、ちゃんと０で帰ってこれるのはいいこと」と振り返った。８回から３番手で登板。最速１４９キロの直球でテンポ良く２アウトを取ると、安打を１本許したが最後の打者は１４６キロ直球で右飛に抑えた。右腕はオフに