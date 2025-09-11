広島県が計画する新病院の建設を巡り、県は開院時の病床数を縮小する基本計画の変更案を明らかにしました。県は広島市東区二葉の里への新病院の整備について、建設費の高騰や経営環境の変化などを受け基本計画を見直しました。当初１０００床規模としていた病床数は、入院需要の減少に伴い開院時は８６０床程度に削減。需要に応じて１０００床まで拡張できるよう整備します。また、緩和ケアや感染症に関する人材育成を強化する