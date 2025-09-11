ボートレース児島のG3オールレディース「第37回瀬戸の女王決定戦」は11日、4日目の開催を終了。12日の5日目10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。ここまでパワー不足に苦しんでいた宇野弥生（39＝愛知）。予選最終日の4日目前半3Rが2コースから5着で、後半9Rは予選突破へ2着条件となった。5コースから握って回して好位に運び、2マークで先行する赤沢文香を差し返して2番手に浮上。さすがの腕を見せて得点率18位なが