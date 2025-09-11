自民党総裁選をめぐる動きが活発化する中、参議院の野党10会派は、3カ月近い国会の空白は「看過できない」として、臨時国会の早期召集を求める要望書を国会に提出しました。【映像】参院議長への臨時国会招集の要求の様子「さらに政治的空白を、自民党さんの内輪の権力闘争によって生じようとしている。私は正気の沙汎とは思えません」（立憲・斎藤参院国対委員長）自民党総裁選が10月4日に実施され、それまでは国会が開かれ