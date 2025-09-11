日経平均株価の終値が2日連続で史上最高値を更新しました。【映像】日経平均、2日連続で最高値9月11日の日経平均株価は、10日のアメリカ市場でハイテク株が上昇したことなどを受けて、AI関連の銘柄が堅調に推移し、午前には取引時間中の最高値を更新しました。午後に入っても上昇は続き、上げ幅は一時550円を超えました。終値は9月10日より534円高い4万4372円と、初めて4万4000円台で取り引きを終えました。（ANNニュース