岩屋外相（中央右）に要望書を手渡す人道外交議員連盟の阿部知子事務局長（同左）＝11日午後、外務省超党派の「人道外交議員連盟」の阿部知子事務局長（立憲民主党）らは11日、岩屋毅外相と外務省で面会し、パレスチナの国家承認を求める要望書と衆参両院議員計206人分の署名を提出した。岩屋氏は「206人の署名は非常に重い」とした上で、イスラエルが各国の国家承認の動きに態度を硬化させていると指摘。「どうすれば解決につな