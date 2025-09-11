開発競争が激しくなっている軽自動車サイズの自家用EV（＝電気自動車）に、ホンダが参入します。【映像】別売りの機器をつないで電化製品を動かすこともホンダが発表したEVは、4時間半の充電で約300km走ることができ、航続距離は軽自動車として最も長くなりました。災害時などを想定し、別売りの機器をつないで電化製品を動かすこともできます。値段は約270万円からです。軽自動車は日本の新車販売の約4割を占め、各社が開