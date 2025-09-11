西武は１１日、１７日にベルーナドームで開催されるイースタン・リーグ・巨人戦（１８時開始）で、小関竜也ファーム監督の長女でアーティストの小関舞が始球式を行うと発表した。小関舞はアイドルグループ「カントリー・ガールズ」の元メンバー。当日の試合はファンと選手が触れ合うイベント「ファームサンクスデー」として開催される。小関舞は「今回、ファームサンクスデーという特別な日にベルーナドームに呼んでいただけ