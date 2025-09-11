韓国のガールズグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの“生みの親”として知られるアドア（ＡＤＯＲ）前代表のミン・ヒジン氏（４６）が、芸能プロダクション・ＨＹＢＥ（ハイブ）との２６０億ウォン（約２６億円）相当のプットオプション（あらかじめ決めた行使価格で、商品を売る権利）訴訟の証人として法廷に出席したと１１日、Ｎｅｗｓｅｎなどが報じた。ミン前代表は２０２４年１１月、ＨＹＢＥ退社と同時に、ソウル中央地方裁判所