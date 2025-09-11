今年7月〜9月の大企業の景況感を示す指数は、AI向けの半導体の需要増加などを背景に2期ぶりにプラスになりました。【映像】景況感を示す指数 大企業の全産業でプラス4.7財務省などが3カ月ごとに行っている法人企業景気予測調査によりますと、7月〜9月の景況感を示す指数は大企業の全産業でプラス4.7となり、前回のマイナス1.9から2期ぶりにプラスに転じました。AIや自動車に使われる半導体の需要が高まっていて、製造業も3期