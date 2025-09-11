イギリス王室を離脱したヘンリー王子が1年7カ月ぶりに父のチャールズ国王と面会しました。【映像】ヘンリー王子「国王は素晴らしい」チャリティーイベントに参加するためロンドンを訪れたヘンリー王子は10日、父・チャールズ国王の公邸を訪れました。国王との面会は去年2月以来、1年7カ月ぶりです。BBCによりますと、ヘンリー王子はチャールズ国王とお茶を飲みながら、約50分間、面会しました。その後、ヘンリー王子は記者の