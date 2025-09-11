11日午後、東京都心を猛烈な雨が襲いました。東京・品川区の戸越銀座商店街では、地下の施設に大量の雨水が流れ込み、大規模に冠水。そして、東京・品川区付近で午後3時半までの1時間に約120mmの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が発表されました。午後1時半ごろの東京・世田谷区。突然の雨に見舞われ顔を手で拭う姿が。交差点を走る女性も全身ずぶぬれとなっていました。激しい雨で道路があっという間に冠水。ライ