自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）で１１日、小林鷹之元経済安全保障担当相が出馬の意思を表明した。前回に続いて２度目の出馬となる。この日、勉強会を開いた小林氏は支持議員らと意見交換。その後、報道陣に「仲間と共に共有したのはわが国の将来に対する強い危機感です。特に私は団塊ジュニアの世代ですから、このいわゆるバブル崩壊後の失われた３０年の中でいろんな思いを抱いてまいりました」と話し、「現役