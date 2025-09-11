プロレス界でいち時代を築いた長州力（７３）が１１日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演した。怖いイメージでプロレス界に長く君臨した長州だが、２０１９年の現役引退後はすっかりキャラが変わった。同年末に始めたツイッター（現在はＸ）では、初心者らしく「＃（ハッシュタグ）」を「ハッシュドタグ」と言い間違え、「＃長州力」とするところ「＃」を漢字の「井」と勘違い。「井長州力」とツ