【モデルプレス＝2025/09/11】声優の水瀬いのりが11日、自身の公式Instagramを更新。ミニワンピースから美しい脚をのぞかせた写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】美人声優、ミニワンピから美脚披露◆水瀬いのり、膝上ミニワンピで美脚披露水瀬は「ぜひお楽しみくださいっ」と、9月11日にKADOKAWAより発売される自身が表紙を務める『My Girl vol.44』を告知するとともに撮影オフショットを公開した。胸元にモノトーンドットの