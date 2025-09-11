木ドラ24「サムギョプサルですが」(毎週木曜深夜24時30分／※初回は深夜24時36分) に出演する清純派7人組ボーイズグループTHE SUPER FRUIT（小田惟真、堀内結流、田倉暉久、阿部隼大、星野晴海、松本勇輝、鈴木志音）にインタビュー！テレ東と韓国の制作会社「VISUAL ANDWIT」が初タッグを組んだオール韓国ロケの日韓共同制作となる本作は、主人公が“サムギョプサル”に変身してしまう…というシュールなフェイクドキュメンタリー