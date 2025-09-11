東京・羽田空港の悪天候の影響で、福岡空港から羽田空港に向かう便は、11日午後4時半以降、午後5時半までに少なくとも6便が欠航しています。羽田空港から福岡空港に到着する便も、午後7時以降、7便が欠航しています。航空各社は最新の情報をホームページなどで確認してほしいとしています。