高松南警察署 (資料) 高松市のエステ店で同僚のバッグや現金、さらに車を盗んだとして。大阪市の無職の男（29）が11日、窃盗の疑いで逮捕されました。 警察の調べによりますと、男は2025年５月27日午前５時40分ごろから午前6時35分ごろまでの間、高松市のメンズエステ店の事務所で、現金44万3850円が入った男性従業員のショルダーバッグなど4点を盗んだ他、近くの駐車場に止めていた男性従業員の乗用車1台、時価約40