2025年9月13日(土)から15日(祝)の3日間、東急プラザ原宿「ハラカド」6階にて、「HARAKADO MEXICO FESTA 2025」が開催される。このイベントは、メキシコの独立記念日(9月16日)に合わせて開催され、音楽・アート・グルメ・ワークショップなどを通じて、メキシコ文化の魅力を存分に体感できる3日間となっている。今年はメキシコ大使館の後援のもと、コロナビール(AB InBev JAPAN合同会社)の協賛により「CORONA SUNSET HOUR」を実施予