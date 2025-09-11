新世代のトレンドセッター？ステランティス傘下の中国ブランドであるリープモーターは、新型の電動ハッチバック『B05』を来年初頭に欧州へ投入すると発表した。【画像】欧州の激戦区に堂々参戦！ 主力ハッチバック＆クロスオーバー【リープモーターのB05とB10を詳しく見る】全14枚新型B05は、都市型EV『T03』とクロスオーバー『B10』の中間に位置する。実質的にB10のローダウン版で、より手頃な価格設定となる。全長4430mm、全高