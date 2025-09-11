三井住友銀行は来月から男性社員に原則としておよそ1か月の育休取得を必須とし、本人と同僚に報奨金を支給する制度を始めます。大手銀行の三井住友銀行が来月から始めるのは、男性社員が原則としておよそ1か月の育休を必ず取得することとし、育休をとる社員本人とその間に仕事をカバーする同僚に対して報奨金を支給する制度です。金額は本人と同僚に1人5万円ずつです。報奨金はおよそ2万4000人のすべての社員を支給対象としていて