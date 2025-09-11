気象台は、午後5時36分に、大雨警報（浸水害）を高根沢町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】栃木県・高根沢町に発表 11日17:36時点南部では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高根沢町□大雨警報【発表】・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量35mm