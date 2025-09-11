伊藤園が米国で発売する「お〜いお茶LEMONGREEN」。左は通常の「お〜いお茶」伊藤園は11日、レモンの風味を加えた無糖の緑茶飲料「お〜いお茶LEMONGREEN」を米国で22日に発売すると発表した。海外では緑茶や紅茶に糖分や風味を加えて飲むことが一般的で、市場拡大を図る。米国人の間で健康意識の高まりから緑茶が注目される一方で、無糖緑茶は「草や海藻のような香りがする」といった反応も多いという。レモンやレモン