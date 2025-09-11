プロ野球・広島が11日、公式インスタグラムを更新。東京ドームの壁に挟まったボールを取ろうと奮闘する秋山翔吾選手とハーン投手の様子を動画で公開しました。球団公式インスタグラムによると、同日に行われる巨人戦前の打撃練習で、坂倉将吾選手の打球が東京ドームの壁の高い位置に挟まってしまったそう。投稿には「東京ドームでの練習中。サクの打った打球がフェンスの間へすっぽりと挟まってしまい、アキとハーンがボールを取ろ