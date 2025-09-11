ロージーローザから、細かい部分も思い通りにカバーできる「スポットカバーパフ 2P」が2025年9月11日（木）発売♡指塗りのような感覚でシミやニキビ跡、小鼻のぼかしも簡単。厚みのあるもちっとした質感でムラなく仕上がり、ケース付きだから外出先でのお直しにも便利です。495円（税込）で手軽に美しい肌を演出できます。 指感覚で狙えるミニサイズパフ 「スポットカバーパ