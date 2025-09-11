SUPEREIGHT安田章大（41）が11日、都内で最新写真集「DOWNTOEARTH」（講談社刊）発売記念会見に出席し、海外仕事への関心を語った。5年ぶりの写真集は、安田が次なる拠点として夢見るアメリカ西海岸・ロサンゼルスで暮らすように旅する姿を撮影。同都市をロケ地に選んだ理由について「人って20年ごとに節目を作っていく生き物かなと。（40歳を経て）0歳に戻るということで、アメリカンドリームといわれる場所でオーディショ