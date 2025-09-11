広瀬すず（27）が日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」に出演。マヂカルラブリーの野田クリスタルが制作したゲーム「信−NOBU−」をプレーし、クリアした。野田は「僕が過去にゲームをけっこう作ってるんですけど、その中でも一番の超大作『信−NOBU−』。Nintendo Switchでプレーできるんですけど、本当にノブさんの写真をゲームに取り込んで、3Dグラフィックとかにして、あとフルボイス。超大作が出来上がった」と紹