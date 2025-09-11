中国国務院新聞弁公室は10日に開いた「第14次五カ年計画（2021‐25年）の質の高い達成」をテーマにしたシリーズ記者会見で、ここ5年間の自然資源事業における質の高い発展と成果を紹介した。中国は調査・モニタリングを継続的に展開し、自然資源の規模が確実に拡大している。24年末の時点で、中国全土の耕地面積は19億4000万ムー（1ムーは約6．7アール）に達し、20年に比べて2800万ムー増え、耕地保護のレッドラインがしっかりと守