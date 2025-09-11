［国際親善試合］日本 ０−２ アメリカ／９月９日／ロウアードットコム・フィールドアメリカ戦のスタメンを見た時、驚きしかなかった。関根大輝、荒木隼人、長友佑都、藤田譲瑠チマ、望月ヘンリー海輝...まさかメキシコ戦からスタメンを総入れ替えするとは思わなかったからだ。メキシコ戦はスコアレスドローだった日本は、中２日で大幅にターンオーバーしてアメリカ戦に臨んだ。30分に先制されると、64分に追加点を奪われ、