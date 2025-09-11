京都府警東山署は11日、騎手武豊さんの親戚の調教師をかたり「俺が調教している馬の調子がすごくいい。絶対来るから」などと馬券購入を持ちかけて現金をだまし取ったとして、詐欺の疑いで、住所不定、無職菊本輝昭容疑者（78）を逮捕した。逮捕容疑は6月9日夜、京都・祇園のスナックで、同店を経営する女性（61）に対し「俺は関係者だから買うことができへんのや」などと言い、馬券購入代として現金1万円をだまし取った疑い。