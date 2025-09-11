【ジャカルタ共同】インドネシア国家災害対策庁は11日、観光地バリ島で9〜10日の豪雨による死者が計14人に上ったと発表した。各地で洪水や土砂崩れが発生し、560人超が避難している。東ヌサトゥンガラ州でも4人が死亡した。8人が亡くなったバリ島の中心都市デンパサールでは、建物が倒壊し住民が流されたほか、観光客も訪れるクンバサリ市場が冠水した。行方不明者の捜索も続いている。テンポ誌によると、バリ島西部では9日