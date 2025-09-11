不正に取得した他人の電子決済用QRコードでゲーム機などを購入したとして、福岡県警などは11日、詐欺などの疑いで中国籍の7人を逮捕、起訴したと発表した。26都道府県の計58人分のQRコードを不正に利用したとみられる。