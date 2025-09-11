三重県伊勢市の「まんぷく食堂」は、名物のからあげ丼が看板の大衆食堂です。秘伝のタレと卵でとじた一杯は地元の学生から観光客までを魅了し続けています。 ■創業50年の大衆食堂…看板は伊勢のソウルフード「からあげ丼」 三重県伊勢市の近鉄「宇治山田駅」の高架下・宇治山田駅前横丁にある「まんぷく食堂」は、開店とともに満席になる人気店です。 店内の壁一面には、ポスターや新聞記事が