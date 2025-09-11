秋の高校野球新潟県大会が11日に開幕しました。11日は1回戦6試合が行われ、昨秋の覇者・新潟明訓は12-1のコールド勝ちで2回戦進出。3季連続8強の六日町はエース岡崎が1安打完封の好投で上越を4-0で下しました。 ■1回戦の試合結果 六日町4-0上越新潟県央工11-0高田農（5回コールド）新潟第一5-3万代新潟明訓12-1新潟江南（5回コールド）新潟西16-0加茂農林（5回コールド）加