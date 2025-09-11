日本テレビは11日、都内の同局で10月期の改編説明会を行った。目立った改編があまりない中、深夜枠では「開演まで30秒！THEパニックGP」の月曜午後0時29分からの枠で8人組男性グループtimeleszを起用した「timeleszファミリア」を新たに始める。柏原萌人プロデューサーは「日本で今一番アツいと言っても過言ではないtimeleszさんと看板番組を作っていきます。（追加メンバー選考オーディションを追った番組）『timelesz project』