ものまね芸人のコロッケ（65）が、11日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。膝関節手術の入院生活をへて、大幅に減量した事を明かした。黒柳徹子（91）から「15キロお痩せになった。そうそう」と3カ月の入院生活で減量した事に触れると、コロッケは「1回15キロ痩せて、そしたら顔が細くなりすぎて、あんまり面白くないっていうか、ちょっとやつれたように。それで今ちょっと4キロぐらい戻して。これぐらい