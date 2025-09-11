タレント清水ミチコ（65）が11日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）に出演。橋幸夫さんの通夜に参列したものまね芸人に憤りをあらわにした。4日に肺炎で亡くなった歌手橋幸夫さんの通夜が9日、都内の寺院で営まれたが、EXILE ATSUSHIのものまね芸人であるRYOが参列。その後自身のSNSで参列した際の写真や動画をアップした上で「傳通院にて橋幸夫さんのお通夜報道陣関係者の皆様に勘違いを