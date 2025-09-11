◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（１１日・ＺＯＺＯマリン）【ソフトバンク】１（二）牧原大、２（中）周東、３（指）近藤、４（三）栗原、５（左）柳町、６（一）山川、７（右）笹川、８（捕）嶺井、９（遊）野村、▽投＝大関【ロッテ】１（中）高部、２（左）西川、３（指）岡、４（一）ソト、５（捕）佐藤、６（三）池田、７（二）茶谷、８（右）山本、９（遊）友杉、▽投＝種市