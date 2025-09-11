◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）【オリックス】１（中）広岡、２（指）西川、３（左）中川、４（一）頓宮、５（二）西野、６（捕）森、７（右）杉本、８（遊）紅林、９（三）宗、▽投＝東松【日本ハム】１（左）野村、２（中）今川、３（指）レイエス、４（三）郡司、５（一）清宮幸、６（右）松本剛、７（遊）山縣、８（二）奈良間、９（捕）田宮、▽投＝北山