日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は１１日、都内で理事会を開き、来年２月のミラノ・コルティナ五輪チームジャパンの団長に北京五輪に続き日本スケート連盟強化本部長の伊東秀仁氏が就任すると発表した。副団長には１９９８年長野冬季五輪スキー・ジャンプの団体金メダリストの原田雅彦氏が就く。また、来年の愛知・名古屋アジア大会の団長には、２０００年シドニー五輪柔道男子１００キロ級金メダルの井上康生氏が就任する。