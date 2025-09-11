いわゆるガールズバーを無許可で営業したとして、経営者の男らが逮捕されました。ことし6月に施行された改正風営法適用後の摘発としては、今回の逮捕が福岡県内で初めてです。11日までに風営法違反の疑いで逮捕されたのは、福岡市早良区の飲食店経営、浦崎龍一容疑者（42）ら男2人です。浦崎容疑者らは、ことし7月、福岡市早良区西新で、風俗営業の許可を受けずに男性客に酒を提供した上、ボックス席で女性従業員に接