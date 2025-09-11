新造巡視船「ひろしま」命名・進水式玉野市玉 海上保安庁の大型巡視船の命名・進水式が11日、玉野市の造船所で行われました。 海上保安庁が建造中の大型巡視船の命名・進水式には、海上保安庁の職員や造船会社・三菱重工マリタイムシステムズの関係者らが出席しました。 巡視船は「ひろしま」と命名されました。「ひろしま」は尖閣諸島の領海の警備や海上犯罪の取り締まり、海難救助などに使われます。 長