台風15号により国内最大級の竜巻が発生してからあす12日で一週間になりますが、いまだ被害の全容は見えていません。被災地では10日夜から雨が降り、早急な復旧作業が求められています。台風15号の被害から12日で1週間。急ピッチでの復旧作業が進む中、静岡･牧之原市では。（記者）「時刻は間もなく、午前5時になるところです。竜巻被害があった牧之原市には強い雨がふりだし、風も出てきました」10日夜から被災地を襲ったのは無情