9月10日、富士山は静岡県･山梨県側、全ての登山道が閉鎖され、2025年の登山シーズンが終了しました。入山料の徴収や弾丸登山の禁止など新たなルールを導入した効果は？10日午後5時、富士宮口6合目では富士土木事務所の作業員らがバリケードを設置し、登山道を通行止めとしました。また、少し下った富士宮口5合目では、入山料の徴収などを行うための小屋の片付けが行われていました。富士山では、この夏から条例