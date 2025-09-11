◇プロ野球セ・リーグ 阪神-DeNA（11日、甲子園球場）阪神のスタメンが発表されました。5番ファーストで原口文仁選手が今季初スタメンとなり、大山悠輔選手はベンチスタート、そして6番レフトで郄寺望夢選手、7番ショートで木浪聖也選手が入りました。先発は大竹耕太郎投手。DeNA戦は今季初登板ですが、チーム連敗を止める好投に期待です。▽両チームのスタメン【DeNA】1（右）蝦名達夫2（中）桑原将志3（三）筒香嘉智4（一