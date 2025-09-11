「阪神−ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）優勝後２連敗中の阪神は原口が「５番・一塁」で今季初のスタメン出場。大山が今季２度目のベンチスタートとなった。先発の大竹は今季初のＤｅＮＡ戦。３年連続の２桁勝利を目標に、今季８勝目を目指す。【ＤｅＮＡ】１番・右翼蝦名２番・中堅桑原３番・三塁筒香４番・一塁ビシエド５番・左翼佐野６番・捕手戸柱７番・二塁加藤８番・遊撃林９番