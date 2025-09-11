落語家の林家なな子（43）が11日、21日からスタートする真打ち昇進襲名披露興行への意欲を語った。8月25日に柳家やなぎ（35）、吉原馬雀（43）、入船亭扇白（37）、金原亭馬好（40）とともに真打昇進が発表された。「やっと、徐々に実感が湧いてきました。襲名披露興行では“ニューなな子”を見せます。今まで私は元気と明るい声が特長でしたが、これからは二面性、多面性を持って、高座を務めさせていただきます」と笑顔を浮かべ