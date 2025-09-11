日本テレビは11日、都内の同局で10月期の改編説明会を行った。4月期の全日改編率11・3％から今回は3・6％とほぼ動きのない改編に。午後10時台強化として「カズレーザーと学ぶ。」を放送していた火曜午後10時に霜降り明星せいや、ヒコロヒーら出演の「X秒後の新世界」をスタートさせるほか、深夜枠では「開演まで30秒！THEパニックGP」の月曜午後0時29分からの枠で「timeleszファミリア」を新たに始める。総合編成センター部長の大