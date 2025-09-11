災害が起きたときに、避難所などに移動させて使えるコンテナ型のトイレが、岡山市北区に設置されました。災害時だけでなく平時も使い、混雑解消に役立てます。 【写真を見る】災害時は避難所などに移動可能なコンテナ型トイレ設置平時にはファジアーノの試合でも【岡山】 岡山県総合グラウンドに設置されたのは「災害応急移動トイレ」。水道にも給水タンクにも接続ができるため、普段からイベントがある時に使い、災害時